В США призвали Минюст расследовать смерть агента ФБР, тело которого обнаружили в «ДНР»

В США законодатели призвали Министерство юстиции расследовать дело агента ФБР Уильяма Пола Рейли, который исчез в 2015 году на территории России. Спустя 3 года его тело обнаружили на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, пишут «Буквы».

Письмо с просьбой провести расследование было направлено в Минюст в четверг и адресовано генеральному инспектору Майклу Э. Горовицу. Письмо подписали сенаторы Дебби Стабенау и Гэри Питерс (оба – из Демократической партии), а также член Палаты представителей Элисса Слоткин.

Данный шаг является новой попыткой найти ответы в этом запутанном деле.

В письме содержится просьба о расследовании «характера и масштабов» работы Рейли в ФБР, а также выражается обеспокоенность по поводу «отсутствия откровенности и противоречивой информации, предоставленной ФБР».

Кроме того, в письме содержится призыв расследовать причины поездки Рейли на оккупированный Донбасс через Россию, а также контактировал ли он с ФБР из РФ или Украины.

«До настоящего времени ФБР не отвечало на вопросы об исчезновении и смерти Билли, несмотря на неоднократные запросы на информацию», – говорится в письме.

«У нас продолжают возникать серьезные вопросы об исчезновении и смерти Билли», – отметила Дебби Стабенау.

Гэри Питерс в комментарии изданию заявил, что есть «важные, оставшиеся без ответа вопросы о работе Билли Рейли в ФБР и обстоятельствах его смерти».

В ФБР отказались комментировать письмо.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» нашли тело гражданина США Уильяма Пола Рейли.

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