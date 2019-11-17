РФ финансирует обучение в «Л-ДНР» молодежи, как агентов влияния «русского мира», – правозащитники (Фото, видео)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» и «ДНР» при финансовой поддержке России проводят тотальную политизацию молодежи на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, для их вовлечения в идеи «русского мира». На реализацию таких проектов тратятся миллионы долларов. Это тесно сопряжено с процессами милитаризации детей. Об этом сообщает Восточная Правозащитная Группа.

«Мы считаем, что таким образом НВФ "ЛНР" и "ДНР" по приказу РФ готовят новых агентов влияния "русского мира", это новый этап гибридной войны РФ против Украины, они борются не за территорию, а за разум молодых людей, которые сами в будущем будут бороться за новые территории для "русского мира"», – говорится в сообщении.

Также правозащитники призывают международное сообщество и правительство Украины предпринять все необходимые действия направленные на прекращение политизации молодежи на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее видео размещено на странице группы в Facebook.

Кроме того местные жители в социальных сетях публикуются фото военной подготовки детей и подростков на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

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