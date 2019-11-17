Перевозы и «беременные инвалиды с детьми» всех имеют: Ситуация в пунктах пропуска днем 17 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая:

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Игорь: «10:35. Горловка – Артемовск перед милицией 15 машин»;

Ирина: «11:34. Горловка в Украину полная сетка, в ДНР чуть больше половины на 11:00 по Украине».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Нина: «10:17. На Каргиле на въезд в Донецк – общая 45 авто, льгота 15»;

Виктория: «11:25. Каргил в Донецк: основная машин 60, льгота около 20-ти»;

Искра: «12:30. Каргил в Донецк: количество машин указывали комментаторы выше. О ситуации: каждые 15-20 минут запускают 2-3 машины из основной очереди и, соответственно 6-5 из "льготной". Документы, которые дают право на льготу не проверяют. Т.е. не пытаются даже видимость создать. Перевозы и "беременные инвалиды с детьми" по-прежнему всех имеют»;

Наталья: «12:40. На Каргиле в Донецк пешим ходом простояли 2 часа, только отъехали от блокпоста. Вроде и пеших не много, но тупо продержали»;

Сергей: «12:56. Каргил в Украину – очередь на спуске с моста. Льготы тоже много»;

Ольга: «13:27. На выезд около 60 авто. Пропускают очень плохо. Стоим с 6 утра. Сейчас только 20. Льгота как всегда в дамках»;

Нина: «13:40. Каргил в Украину: общая – 85 авто, льгота – 60»;

Александр: «14:04. Каргил в Донецк общая 50+, льгота 26».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Людмила: «10:42. На Еленовке машин не много и движение активное. Приехали в 8, уже в Волновахе»;

Strat: «10:49. Еленовка – час назад (в 10:30 по донецкому времени) стали возле первого туалета (50-60авто), сейчас очередь заканчивается там же, перед нами 23 авто»;

Abbyy: «12:09. Еленовка в Украину очередь на 5 машин дальше магазина»;

Андрей: «12:19. На 12:00 Еленовка на втором туалете. Машин 50 плюс, минус»;

Натали: «13:06. Еленовка на выезд – очередь от биотуалета, чуть дальше магазина. Подъезжаем хорошо и регулярно»;

А: «13:10. Еленовка – очередь за первый туалет, движение очень бодрое, каждые 15 минут протяжка до 10 машин»;

Abbyy: «13:30. Еленовка в Донецк 28 авто»;

Александр: «14:09. Еленовка на выезд аккурат до первого биотуалета на 15:00 (мск)».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Артур: «12:21. Гнутово в сторону Донецка прошли сразу на проверку. В ДНР зависла база, сказали часа на 4, так что тут тупик»;

Виталий: «14:23. 100 машин на въезд в ДНР, перед милицией! В направлении Октября».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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