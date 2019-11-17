На КПВВ «Гнутово» задержали мародера (Фото)

На КПВВ «Гнутово» по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл мужчина за рулем транспортного средства марки «Renault». Реализуя оперативную информацию досмотровая группа у него в багажном отделении обнаружила более 600 килограммов металлолома цветного (меди). Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Сумма оценки металлолома составляет около 60 000 грн.

По словам мужчины, множество предприятий на неподконтрольной украинскому правительству территории прекратили свое функционирование, поэтому чтобы заработать денег, граждане извлекают оттуда цветные металлы и сдают их за определенные средства.

На этот раз он решил попробовать заработать таким образом в Мариуполе, надеясь получить больше.

Представителями Государственной фискальной службы был составлен протокол по ч.1 ст.204-3 (нарушение перемещения товаров).

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