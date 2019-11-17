Жилье для переселенцев: Ситуация с обеспечением в Одесской области

В Одесской области проблема жилья продолжает оставаться наиболее актуальной для переселенцев. Социальным и временным жильем почти невозможно воспользоваться из-за отсутствия действенных административных процедур и соответствующих фондов. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной презентации отчета о потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в жилье (по результатам исследования в Одесской области), сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Мероприятие организовали представители Коалиции ВПЛ в Одесской области совместно с общественной организацией «Десяте квітня» («Десятое апреля») при поддержке Агентства ООН по делам беженцев. В нем участвовал и сотрудник регионального представительства омбудсмена в южных областях.

«Как отметили присутствующие, принятые лишь в конце 2018 года законодательные решения по обеспечению жильем ВПЛ позволили разработать региональные и местные жилищные программы. Однако, к сожалению, они не имеют соответствующего финансирования, более того – социальное, временное жилье отсутствует», – говорится в сообщении.

Так, сейчас в Одесской области социальное жилье предлагают только в Коммунальном учреждении «Одесский областной центр реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов «Стратегия-жизнь»», которое расположено в с. Борщи Одесской области. Однако лишь незначительная часть переселенцев намерена воспользоваться этим предложением государства. Это связано с территориальной удаленностью учреждения (212 км от Одессы), неудовлетворительными условиями проживания, неудобной транспортной развязкой и дальним расположением медицинских, образовательных и других учреждений.

Также остается проблемным вопросом применение Закона Украины №2546-VIII от 18.09.2019 года, которым предусмотрена возможность получения социального жилья ВПЛ, которые не имеют другого жилья, для проживания на подконтрольной украинской власти территории. «К сожалению, до сих пор не определены величины опосредованной стоимости найма жилья в Одессе. Кроме того органами местного самоуправления нормативно не утвержден четкий перечень документов, которые ВПЛ должны подавать для постановки на учет для получения социального жилья. Таким образом, на сегодня органы местного самоуправления отказываются ставить на учет указанную категорию граждан в очередь на социальное жилье», – уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, по итогам обсуждения участники мероприятия внесли рекомендации Одесской областной государственной администрации и органам местного самоуправления добавить в Стратегии развития Одесской области пункты по ряду вопросов, а именно:

разработать программы, направленные на интеграцию ВПЛ, в частности, в контексте решения жилищной проблемы;

расширить круг объектов социального и временного жилья в Одесской области;

провести инвентаризацию зданий, находящихся в запущенном состоянии и которые являются «выморочным» имуществом, для рассмотрения дальнейшей возможности их заселения уязвимыми категориями лиц, среди которых ВПЛ;

обеспечить дополнительную профессиональную подготовку отдельных должностных лиц в вопросах жилья для ВПЛ.

Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий.

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