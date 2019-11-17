Все будет «MOLOKO»: В Донецке супермаркеты известной торговой сети меняют название (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на торговых площадях закрытого супермаркета «Амстор» открываются магазины сети «MOLOKO». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

В частности, опубликовано фото готовящегося к открытию магазина на пр. Ильича.

При этом в комментариях горожане сдержанно комментируют происходящее:

Ольга: «Что толку, если покупательская способность людей не высока»;

Ната: «А на Петровке никак не разродятся, стоит темный, пустой, страшный»;

Андрей: «Эх, ушла эпоха… Вместе с ноченькой, шубой и пирожками с мясом и горохом»;

Наталья: «Да! С курицей-гриль, салатами, тортом "Каприз" и "Барселона"... Немного грустно»;

Ольга: «Нормально, уже радует, не пустует торговая площадь!»

Елена: «Когда сей радостный момент порадует нас, накормит голодающий желудок? Нам дату точную желательно бы знать, чтоб на открытие по скидочкам скупиться»;

Ольга: «Хорошая сеть с качественными продуктами!».

Как сообщалось ранее, «Амстор» до 2016 года оставался самой мощной торговой сетью в «ДНР». У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках.

В мирное время насчитывалось 18 точек «Амстора», в 2014 году уже при «ДНР» работало 11 супермаркетов. Однако весной 2017-го закрылись сразу три точки в Калининском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Проблемы у «Амстора» начались с июня 2017 года, что совпало с заходом российских сетей. Так, в июне «генпрокуратура ДНР» начала процесс против «Амстора» в Пролетарском районе Донецка. В Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте «Амстора» открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

В декабре 2017 года закрылись наиболее крупные точки: «Амстор» на цирке, на Щетинина, на проспекте Таманский, чуть ранее закрылся «Амстор» в микрорайоне Магистральный (район железнодорожного вокзала) и др. Со 2 февраля на месте пустующих крупных «Амсторов» открылась новая сеть «Амстор сити» («Амстор city»): 5 магазинов – в Донецке и один – в Горловке. Отмечалось, что «Амстор сити» – это новая структура, которая контролируется «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и Игорем Сосновским (бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова). Документы оформлены на Юлию Соболь, так же, как и два ресторана быстрого питания «ДонМак» (на Крытом рынке и на площади Ленина). Юлия Соболь – подруга жены Сосновского.

После того, как осенью 2018 года Тимофеев бежал из «ДНР» в Россию, у торговой сети началась очередная волна проблем. К марту 2019 года закрылись несколько супермаркетов.

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