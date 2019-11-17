Для жителей Донбасса и переселенцев проведут тренинги по развитию бизнеса

Программа ООН по восстановлению и развитию мира проведет в декабре 2019 года серию тренингов по развитию бизнеса и практических аспектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба учебной программы по развитию навыков предпринимательства.

Представителям малого и среднего бизнеса предлагается возможность принять участие в двух тренингах:

«Практические аспекты предпринимательской деятельности для микро, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Запорожской областей»

«Барьеры роста и основы стратегического развития для микро, малого и среднего бизнеса».

Регистрация по ссылке.

Кто может стать участником тренинга:

лица, которые официально проживают в Донецкой и Луганской областях (территории, контролируемые правительством Украины) и в Запорожской области (Бердянский, Бельмацкий, Гуляйпольский, Мелитопольский, Ореховский, Токмакский, Акимовский, Приморский, Приазовский районы, города Бердянск, Токмак, Мелитополь): жители местных общин, а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в указанных областях;

обучение будет полезно лицам, которые рассматривают возможность восстановления или развития предпринимательской деятельности.

Участие в обучении – бесплатно.

Программа ООН по восстановлению и развитию мира полностью возмещает – на период обучения – все расходы:

питание на время проведения обучения;

участникам из других городов, желающих принять участие в тренинговом обучении, расходы на проезд будут возмещаться только в рамках области, в которой проводится учебная программа, при наличии проездных документов (фискальных билетов с датой выезда)

участники будут обеспечиваться раздаточными учебными материалами.

Тренинг «Практические аспекты предпринимательской деятельности для микро, малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Запорожской областей».

Программа трехдневного тренинга включает обработку следующей тематике:

День 1: Принципы и формы организации бухгалтерского учета. Основы финансового учета при общей и упрощенной системе. Как управлять процессами: правила разработки и описания бизнес-процессов. Основы налогообложения ММCБ. Как правильно организовать сотрудничество с бухгалтером, менеджером, совладельцами. Управление персоналом.

День 2: Управленческий учет и организационная структура компании. Организация учета по центрам ответственности. Управленческая отчетность. Классификация бизнес-процессов. Анализ бизнес-процессов: как выявить наиболее важные и проблемные процессы. Материальная и нематериальная мотивация персонала, компенсации и льготы.

День 3: Система управления финансами для ММСБ. Управление доходами и доходностью. Определение показателей и индикаторов бизнес-процесса. Модель закрепления ответственности владельцы, ответственные и исполнители бизнес-процессов. Правила оптимизации бизнес-процессов. Системное обучение в организации.

Города, в которых будут проведены тренинги:

Донецкая область: Краматорск, Мариуполь, Покровск.

Луганская область: Кременная, Северодонецк.

Запорожская область: Бердянск, Мелитополь, Токмак.

Продолжительность тренинга – 3 дня, с 9.00 до 18.00.

Тренинг «Барьеры роста и основы стратегического развития для микро, малого и среднего бизнеса».

Программа однодневного тренинга включает обработку следующей тематике:

Анализ барьеров роста ММСБ с помощью PESTEL-анализа и «Матрицы Mckinsey 7S». Управление рисками. Организация стратегического планирования бизнеса в условиях неопределенности. Выбор инструментов маркетинга в стратегическом планировании. Самостоятельные маркетинговые исследования. Конкурентный анализ рынка. Создание системы мотивации на основе стратегических целей. Правила проверок бизнеса. Как вести себя при проверке.

Города, в которых будут проведены тренинги:

Донецкая область: Краматорск, Мариуполь.

Луганская область: Северодонецк.

Запорожская область: Бердянск.

Продолжительность тренинга – 1 день, с 9:00 до 18:00.

Чтобы стать участником тренинга, необходимо зарегистрироваться по ссылке и пройти конкурсный отбор, осуществляемый на основе данных регистрационной анкеты и собеседования.

Участников, которые будут отобраны для участия в тренинге, проинформируют о месте и времени начала тренингов, а также о других организационно-технических вопросах минимум за 3 дня до их начала.

Подробнее о самой программе и условиях участия в ней можно узнать, позвонив по телефонам:

(099) 553-65-70, (096) 550-94-76.

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