Школьница из Донецкой области получила грант UNICEF

16-летняя Елена Горбенко из села Маяки (Славянский район, Донецкая обл.) стала автором проекта «Чисто так», получившим малый грант от UNICEF и правительства Германии. Об этом сообщает UNICEF Ukraine

Девушка – одна из тех, кто решил не закрывать глаза на ухудшение окружающей среды в мире.

«В нашем селе много мусора: на пляжах реки, в местной посадке и вдоль дороги, на территории разрушенного завода и в карьере. Нельзя решить проблему только уборкой. Поэтому нужно сделать модной идею охраны окружающей среды. Мы решили развивать эко-туризм, популяризировать эту идею среди детей и взрослых», – рассказала она.

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