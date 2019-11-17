Из мусора – в полезную вещь: Школьников Краматорска научили шить эко-сумки из вторсырья (Фото)

В маторске в Красоциальном мини-ателье «Мастерская радости» прошли просветительские мероприятия с элементами мастер-класса «Из мусора – в ресурс» ко Всемирному дню вторичной переработки, сообщает Caritas Краматорск

Подростки-участники сыграли в викторину «Болото» узнавая больше о переработке мусора, а затем собственными руками, под руководством руководительницы мастерской Светланы Завальной сшили себе эко-сумки из ткани, которая уже была в использовании.

«За участие и трудолюбие благодарим учеников экономико-гуманитарного лицей №8 им. В. Стуса – «ШКОЛА-территория ТВОРЧЕСТВА», СОШ 31, 33 1, 6, 13, Краматорский лицей 35 им.Шеймана, СОШ 17 Краматорска Group, СОШ 24, 26, Краматорска СОШ 15. Двери Пространства поддержки и социального мини-ателье всегда открыты для вашей активности», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Краматорске переселенка из Донецка Светлана Завальная стала инициатором проекта «Социальное ателье».

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