В Кремле назвали закон об особом статусе Донбасса «краеугольным»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что лидеры «нормандской четверки» не понимают, как Украина будет согласовывать с «Л-ДНР» новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, это краеугольный закон.

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», – сказал он.

По словам Пескова, «нормандская четверка» рассчитывает на то, что украинская сторона «понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом».

Как сообщалось ранее, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». В свою очередь Россия требует, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса и начала прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями«ДНР» и «ЛНР». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить прямые переговоры с представителями «Л-ДНР».

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