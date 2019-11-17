В РФ не подтверждают дату встречи «нормандской четверки»

Встреча лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция и Германия) может состояться до конца нынешнего года, но конкретных сроков еще нет. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире российского ТВ.

«Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году», – сказал господин Ушаков .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил во время передачи, что проведение саммита «нормандской четверки» напрямую не зависит от принятия закона об особом статусе Донбасса, но это будет важным событием.

Напомним, администрация президента Франции сообщила, что саммит «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже.

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