Хорошего ничего не будет: Жители Станицы Луганской и Золотого-4 рассказали о жизни после разведения войск

Жители Станицы Луганской и Золотого-4, где произошло разведение сил и средств, рассказали, что в случае обострения ситуации они не будут держаться за свои дома и тогда окончательно уедут из так называемой «серой зоны».

Так, Станица Луганская стала первым участком, где согласно Минским соглашениям произошло отведение войск. «Мы чувствуем, что там стреляют, хорошего ничего не будет. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Там бахнули, там стреляли. Улучшения особо никакого нет», – говорит жительница Станицы Луганской Светлана.

Так о ситуации в Станице Луганской рассказывают местные жители после почти четырех месяцев, как оттуда отвели украинских военных. В населенном пункте живут как местные, так и переселенцы. «Только людям усложнили все. Хорошего ничего не дало», – считает переселенка Оксана.

«Абсолютно ничего. Абсолютно ничего не поменялось», – добавляет переселенец Андрей.

Одно из очевидных изменений – ситуацию в Станице Луганской отныне отслеживают не военные, а патрули Национальной полиции. По словам правоохранителей, за 3 месяца получили только одно обращение от местных. «Они патрулируют вдоль линии, так называемой демилитаризованной зоны. Если какие-то проводятся правонарушения, если вызовы, то мы туда направляем нашу следственно-оперативную группу. С момента разведения из этой зоны был всего один вызов – это естественная смерть», – сообщил начальник Станично-Луганского отдела полиции Александр Клименко.

Чтобы рассказать о жизни в демилитаризованной зоне, жители Станицы Луганской и Золотого-4 на днях приехали в Киев. Заявления президента Владимира Зеленского о том, что в населенном пункте теперь «Швейцария», а людям ничего не угрожает – оценивают скептически. «Сказать, что это превратилось в Швейцарию – я не могу. Это просто кошмар какой-то, потому что весь берег реки открытый», – сказала местная жительница Наталья Журбенко.

По словам Натальи, ни полиции, ни Нацгвардии вблизи своих домов не видят. «Как нам рассказывали, будет серая зона, будет патрулировать полиция. Ну, как она патрулирует? Ну, вот в вашем понимании? То есть ходят туда-сюда, вдоль этой улицы, или хотя бы красные столбики поставили что вот: "Внимание, серая зона". Ничего абсолютно, люди, которые приехали и могут зайти, они даже не понимают, что это такое», – убеждает жительница Станицы Луганской.

К местным из Станицы присоединились и активисты из Золотого-4. У них разведение войск стартовало 29 октября. Военнослужащие отошли, как и в Станице Луганской, на 1 км вглубь подконтрольной Украине территории. В случае возможного наступления членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), местные на полицию не рассчитывают. «В Золотом-4 очень много полиции, войска отвели на километр. Это ближе к поселку, если обстрелы, то это будут прилеты по местному населению. ВСУ 5,5 лет нас защищает, нас охраняет. Никто не сможет отбить атаки оккупантов. Только ВСУ», – поделилась жительница Золотого-4 Марина Данилкина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»

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