Незаконные вооруженные формирования нарушают режим прекращения огня в районе разведения №3 «Петровское». Огонь они ведут со стороны неподконтрольного украинскому правительству Петровского и когда «серой» Викторовки.

Год назад, осенью 2018 силы ООС продвинулись в районе Викторовки на 1200 метров, чтобы улучшить свое тактическое положение, поселок тогда зачищали бойцы Сил специальных операций (ССО), сообщает «Радио Свобода».

К тому же НВФ регулярно заходили в село, чтобы обстреливать позиции ВСУ.

До войны в Викторовке жили 80 человек. Все они выехали с передовой с началом войны. Почти все дома в селе разрушены, всего в нескольких сохранилась крыша.

По словам бойцов ССО, год назад чуть ли не вся территория Викторовки была заминирована. Контролируемые Россией НВФ «заминировали» село противопехотными минами (ПМН-2), запрещенными Женевскими конвенциями.

Более или менее уцелевшие дома были разграблены.

Внутри одного из домов бойцы ССО обнаружили шприцы с темной жидкостью, ампулы и грелку на сухом спирта. Вероятно, члены НВФ «ДНР» употребляли таким образом наркотики.

Как сообщалось ранее, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, незаконные вооруженные формирования двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от участка разведения.

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