Елисеев о переговорах по Донбассу: Сейчас речь идет исключительно об односторонних шагах украинской стороны

Украинская сторона сейчас «неправильно расставила акценты».

В переговорном процессе об урегулировании конфликта на Донбассе речь пока идет "об односторонних шагах украинской стороны". Об этом в интервью "Сегодня" заявил бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"Сейчас речь идет исключительно об односторонних шагах украинской стороны. Я хотел бы спросить, а что Россия сделала, что мы согласились на печально известную "формулу Штайнмайера"? Или что Россия сделала с точки зрения безопасности, что мы пошли на непопулярное, чувствительное, так называемое разведение. Почему я говорю так называемое? Потому что слова "разведение" в Минских договоренностях не существует. Мы подменяем "Минск" "разведением", говоря, что это соответствует Минским договоренностям. Ни в одном из трех документов речь о разведении не идет. Речь идет о выводе – выводите войска", – сказал Елисеев.

По его словам, украинская сторона "неправильно расставила акценты" в этом вопросе.

"И я считаю, что нам нужно сейчас четко ставить вопросы, особенно перед нашими международными партнерами, о том, чтобы они давили на Россию, чтобы она начала выполнять хотя бы базовые условия безопасности. Пункт номер один – полное, всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня, потому что продолжают гибнуть наши герои. А уже дальше – выводить российские войска, установить контроль над неконтролируемым участком границы, сначала хотя бы силами специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, предоставить доступ наблюдателям ОБСЕ ко всем оккупированным отдельным районам Донецкой и Луганской областей. К сожалению, пока никаких усилий со стороны украинской власти я не вижу, чтобы заставить Россию к таким шагам", – добавил Елисеев.