На КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

Сегодня, 17 ноября, при переходе КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина пожилого возраста. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра», – написал он.

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