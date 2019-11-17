Второй случай за 2 дня: На КПВВ Донбасса скончался еще один мужчина

Вчера, 16 ноября, около контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» скончался мужчина 1952 года рождения. Об этом сегодня, 17 ноября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, мужчина направлялся с неподконтрольной украинским властям территории на подконтрольную. «Мужчина перешел временный мост и находился в демилитаризованной зоне на остановочном павильоне в очереди для посадки на транспорт в сторону украинского КПВВ вблизи разрушенного пролета моста через р. Северский Донец. Около 8 часов утра мужчине стало плохо. Мужчина скончался практически моментально», – рассказал Каплин.

Также он уточнил информацию о случае, который произошел сегодня. «Сегодня около КПВВ "Станица Луганская" при пересечении линии разграничения в сторону неподконтрольной украинским властям части Луганской области умер мужчина 1942 года рождения. Утром мужчина приехал с неподконтрольной территории Луганщины в Станицу Луганскую, его сопровождали на электрокаре наши сотрудники при пересечении линии разграничения. После обеда мужчина направлялся назад, из Станицы Луганской в Луганск. После прохождения КПВВ, в зоне посадки на транспорт мужчине стало плохо. Помощь мужчине оказали волонтеры Красного креста, однако спасти мужчину не удалось, смерть наступила около 14 часов 30 минут», – написал Каплин.

Как сообщалось ранее, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по естественным причинам скончались 27 человек. По данным БФ «Право на защиту», на Донбассе за период январь-июнь этого года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека.

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