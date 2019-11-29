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Житель Луганска показал стадион «Авангард» и его окрестности (Фото)

29.11.19 10:27
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит в «ЛНР» стадион «Авангард» и его окрестности. Кадры сделаны в середине ноября.

Блогер прогулялся вокруг спортивного сооружения и по его территории, показал местный теннисный корт и футбольные поля.

Фото: скриншот видео YouTube

До прогулки к стадиону «Авангард» блогер показал здание легко-атлетического стадиона «Динамо» – на нем сохранилась надпись им. Сергея Бубки.

До начала боевых действий на Донбассе стадион «Авангард» являлся домашней ареной футбольного клуба-переселенца «Заря». В «ЛНР» сейчас здесь проводят местные чемпионаты по футболу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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