На Луганщине в двух вузах стартовал пилотный проект по дуальному образованию

На Луганщине в двух вузах – Луганском национальном аграрном университете и Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, стартовал пилотный проект по внедрению дуального образования. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что вузы вместе с работодателями выработают оптимальные способы реализации дуальной формы образования, а результаты используют для создания правил, по которым эта система будет действовать в будущем.

«Сейчас законодательное поле по дуальному образованию находится в стадии формирования. Ведь впервые такое понятие, как дуальное образование, отмечено в Законе "Об образовании" 2017 года. Для того, чтобы новая нормативка была эффективной и действенной, сейчас нам нужно выработать несколько моделей, которые, в частности, будут регулировать взаимодействие университетов, работодателей и студентов. К эксперименту приобщен широкий перечень заведений, которые будут отрабатывать различные форматы сотрудничества с работодателями», – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Так, дуальная система образования непосредственно привлекает студентов к производственному процессу и не имеет ничего общего с просто «хорошо организованной практикой». Таким образом, ученик может сразу закреплять теоретические знания на практике, а также овладевать особенностями профессии на предприятии.

Важно, что участниками эксперимента стали работодатели различных направлений: IT-компании, конструкторские бюро, банки, промышленные, пищевые и аграрные предприятия.