Рынок земли в Украине: Кто сможет покупать землю и при каких условиях (Инфографика)

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроекта о рынке земли. Анализ того, что предусматривает законопроект – в инфографике «Слово і Діло».

Так, в законопроекте, который предварительно согласовала Рада, предусмотрено отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Владеть землей имеют право граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица (созданные по законам Украины), а также иностранцы и лица без гражданства в случае наследования по закону.

По количеству земли, которой может владеть один человек, законопроект предлагает такие квоты: в пределах ОТГ не более 35%, в пределах области, в том числе Луганской и Донецкой, не более 8%, в пределах Украины не более 0,5% сельскохозяйственных земель.

Арендаторы будут иметь преимущественное право на покупку земельного участка, который арендуют. Выкупить земли в собственность можно будет с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земель, без проведения земельных торгов.

Рассрочкой смогут воспользоваться граждане, которые имеют право: постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды (полученной путем переоформления права постоянного пользования).

Запрещено владеть сельскохозяйственными землями до 1 января 2024 года: юридическим лицам, владельцами или конечными бенефициариями которых являются иностранцы, лицам без гражданства, юридическим лицам, которые созданы по законам других стран, иностранным государствам.

Нельзя будет выкупить с/х земли государственной и коммунальной собственности, частной собственности, предназначенные для ведения товарного с/х производства, выделенными в натуре (на местности) владельцам земельных паев для ведения личного крестьянского хозяйства.

Инфографика: «Слово і Діло»

Следует отметить, что за два дня до голосования президент Украины Владимир Зеленский объяснил в видеообращении, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

Зеленский говорил именно о правках в отношении иностранцев, которые являются конечными бенифициарами в украинских юридических фирмах.

Также глава государства объяснил, что иностранцы и компании, которые имеют иностранцев среди учредителей, «получат право покупать землю только в случае, если на это дано согласие народа на всеукраинском референдуме».