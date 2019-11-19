История заложника «ДНР»: Мужчина провел 6 лет в СИЗО без решения суда

В следственном изоляторе неподконтрольного Донецка с лета 2013 года находится мужчина, который был задержан правоохранительными органами Украины. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Так, в течение 6 лет узник находится в СИЗО без решения суда. Просьбы перевезти его на подконтрольную Украине территорию игнорируются. Сейчас дело заложника «ДНР» поддерживается Центром стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ). Об этом сообщается на сайте УХСПЧ.

Так, 7 августа 2014 года участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Донецкой народной республики» обстреляли и захватили в Донецке следственный изолятор. Тогда в СИЗО содержались тысячи человек, арестованных правоохранительными органами Украины. Боевики угрожали приговорить осужденных к пожизненному лишению свободы. Кроме того, заключенных склоняли к вступлению в НВФ. А уже в конце августа районный суд Донецка, без участия арестованного и его защитника, знаменуя решение именем Украины, продолжил мужчине срок содержания под стражей в захваченном НВФ СИЗО на 2 месяца.

Когда в октябре 2014 года срок содержания под стражей истек, самопровозглашенная «администрация» следственного изолятора освобождать мужчину отказалась. Зато ему объяснили, что он теперь должен дождаться формирования «судебной власти ДНР», которая и будет осуществлять правосудие по его уголовному делу. Органы государственной власти Украины официально прекратили осуществлять свои полномочия на территории города Донецка лишь 7 ноября 2014 года, однако мужчину на подконтрольную территорию Украины не эвакуировали.

Кроме того, в отношении узника рассматривалось и другое уголовное дело в суде Донецкой области, которое находится на подконтрольной Украине территории. В декабре 2014 года суд остановил рассмотрение дела и объявил мужчину в розыск, как уклоняющегося от суда.

По словам юриста Центра стратегических дел Анны Козьменко, суд признает, что мужчина находится в следственном изоляторе под контролем «ДНР», но считет его умышленно уклоняющимся от суда.

«Парадокс этого решения заключается в том, что в судебном решении суд признает, что мужчина содержится в следственном изоляторе города Донецка под контролем незаконных вооруженных формирований. Однако суд считает, что поскольку местонахождение заявителя проверить невозможно из-за отсутствия доступа в следственный изолятор, его следует считать умышленно уклоняющимся от суда. То есть, судья пошел по пути наименьшего сопротивления и даже не попытался защитить гражданина Украины», – рассказывает Анна Козьменко.

По информации УХСПЧ, в 2015 году дело заявителя начал рассматривать незаконно созданный «суд ДНР». В результате, мера пресечения в виде содержания под стражей для мужчины была продолжена в «автоматическом» порядке, без исследования обоснованности рисков и без определения срока меры пресечения.

Юрист отмечает, что некоторых заключенных судят по «уголовному кодексу ДНР», который предусматривает возможность применения смертной казни и в целом более суровые наказания, по сравнению с действующим Уголовным кодексом Украины.

«Есть основания полагать, что правоохранительная и судебная система "ДНР" очень коррумпирована. Судьи нивелируют основные принципы уголовного судопроизводства, такие как право на защиту, презумпция невиновности и обеспечение доказанности вины, непосредственность исследования показаний, вещей и документов или другие основы в судопроизводстве», – подчеркнули в УХСПЧ.

Кроме того, по данным правозащитников, условия содержания в следственном изоляторе не соответствуют минимальным стандартам Европейских пенитенциарных правил. По данным УХСПЧ, в следственном изоляторе отсутствует надлежащее медицинское обеспечение, работают только три фельдшера. Были случаи, когда из-за неоказания медицинской помощи, заключенные умирали в камерах.

Так, гражданин Украины, дело которого поддерживается УХСПЧ, имеет серьезные проблемы со здоровьем, но в течение 5 лет не получает необходимого лечения. Гуманитарная помощь в виде медицинских препаратов и продуктов разворовывается «администрацией» следственного изолятора. Питание для заключенных обычно состоит из испорченных продуктов, а питьевая вода – загрязнена.

«Камеры в следственном изоляторе переполнены людьми, не хватает мебели, в некоторых камерах свет не выключается на ночь. Заключенным официально не разрешаются телефонные звонки и свидание с родными и друзьями. С 2014 года между "ДНР" и Украиной отсутствует почтовое сообщение, что делает невозможной и переписку», – сообщают правозащитники.

Также, одним из запретов является то, что в стенах следственного изолятора запрещено общаться на украинском языке и пользоваться украинской атрибутикой.

«Жалобы мужчины на ненадлежащие условия содержания, неоказание медицинской помощи и перевода его на подконтрольную Украине территорию, "органами ДНР" обычно игнорируются. Государственные органы России отрицают наличие своей юрисдикции на временно оккупированных территориях, поэтому на заявления заявителя также не реагируют. Государственные органы Украины отвечают заявителю, что не имеют влияния на представителей власти так называемой "ДНР", поэтому его перевод зависит в большей степени от воли последних. Поэтому у заявителя фактически отсутствуют эффективные правовые средства защиты прав», – рассказала о попытке мужчины выбраться из СИЗО «ДНР» Анна Козьменко.

Мужчина обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением, которому Суд дал статус приоритетного и применил правило статьи 39 Регламента Суда о принятии временных мер. Суд указал правительствам Украины и России принять меры по перевозке узника на подконтрольную Украине территорию, в том числе, для предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.

Как уточнили в УХСПЧ, по состоянию на ноябрь 2019 года в следственном изоляторе Донецка продолжают удерживаться около 40 человек, арестованных правоохранительными органами Украины еще до августа 2014 года, и в отношении которых отсутствует приговор законного суда Украины. «Граждане не теряют надежды, что Украина помнит о них и будет принимать эффективные меры по перемещению на подконтрольную Украине территорию не только военнопленных, осужденных и политически преследуемых, а и "обычных" арестованных, брошенных в следственном изоляторе в 2014 году», – добавили правозащитники.