История переселенцев: Семья из Лисичанска шьет уникальные комбинезоны для детей

Семья переселенцев из Лисичанска (Луганская обл.) решила открыть свой бизнес после того, как столкнулась с проблемой во время переезда. Идея шить детские комбинезоны возникла, когда Косилкины приехали на новое место жительства, в Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.). Сейчас на их предприятии работают 22 швеи.

Так, с началом российской вооруженной агрессии на Донбассе в 2014 году Дмитрий Косилкин с женой и детьми вынуждены были уехать из Лисичанска в Каменец-Подольский. Покидали родной город спешно, зимняя детская одежда осталась дома.

На новом месте быстро поняли, что многого не хватает в быту, а качественных недорогих детских товаров в Украине недостаточно. Тогда и появилась идея занять эту нишу – начать собственный швейный бизнес.

Европейское качество по украинской цене – таким стал основной принцип семейного дела. Комбинезоны шьют из тефлона, который не промокает и отталкивает грязь.

«Сначала решили шить комбинезоны в ателье, но это было слишком медленно, один в неделю. Тогда отдали заказ на швейную фабрику, а там другая проблема: есть объемы, но низкое качество. В итоге, приобрели две швейные машины, смастерили стол и начали работу самостоятельно», – рассказывает представитель компании переселенцев из Лисичанска Богдан Ясинский.

Позже Дмитрий вернулся в Лисичанск, основанная им компания «Be easy» получила два гранта на покупку оборудования, сейчас над продукцией работают 22 швеи. За заказами к предприятию обращался модельер Андре Тан – настолько профессиональны их сотрудники.

По словам сотрудника компании, изначально продукцию продвигали через соцсети, сейчас вышли на крупные интернет-магазины. «Одно из преимуществ работы в Лисичанске – низкая арендная плата. С другой стороны, у нас в области самая дорогая коммуналка. Рынок завоевать сложно. Оптовики балованные, магазины просят давать товар под реализацию. Мы придумываем системы скидок для покупателей, думаем над схемой, когда покупатели высылают нам размеры, а через сутки получают товар», – рассказывает Богдан Ясинский.

Недавно в Киеве состоялась выставка малого и среднего бизнеса с востока Украины «Восток-Экспо – 2019», которая проходила при поддержке UNDP Ukraine/ПРООН в Украине и собрала более 200 предпринимателей. На яркие, неординарные, а, главное, качественные детские комбинезончики семьи Косилкиних обращали внимание все гости и участники выставки.

Источник: «Свои.city»