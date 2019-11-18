Получить временное жилье для переселенцев – реально: Общественники рассказали, как

В Украине получить временное жилье для переселенцев – реально. Для этого есть деньги в бюджете, но они не используются. И причина этого – отсутствие запросов на участие в программе строительства временного жилья от самих громад. Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») на своей странице в Facebook.

Общественники напоминают, что Постановлением Кабинета министров Украины № 769 утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на решение, в том числе, жилищного вопроса переселенцев. Согласно этому документу, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины готово покрыть до 70% стоимости жилья для переселенцев. Остальные 30% этой суммы должна найти местная громада. «Все, что требуется от громады, это подать заявку на участие в программе», – отмечается в сообщении.

По информации общественников, этой возможностью уже воспользовались в Мариуполе, Лимане (до переименования – Красный Лиман), Покровске (до переименования – Красноармейск), Славянске Донецкой области, Попасной и Золотом Луганской области, Бердянске и Приморске Запорожской области, и в Кривом Роге Днепропетровской области.

«Но из выделенных на 2019 год 34 млн грн потрачено лишь 18 млн грн. То есть еще как минимум 16 млн грн лежат без дела, потому что громады не подают заявки на программу. Поэтому призываем, в первую очередь, самих переселенцев. Расскажите власти в своей громаде о такой ​​возможности построить или отремонтировать жилье для вас. Обратите внимание своих исполнительных органов местных советов и военно-гражданских администраций по месту жительства на эту возможность. Важно то, что жилье остается в собственности местной громады», – говорится в сообщении.

Сейчас МинВВОТ продолжает сбор заявок на участие в программе в текущем году, а также формирует перечень заявок на следующий год. «Именно от заявок формируется бюджетная статья на покрытие данной программы», – уточняется в сообщении.

Больше информации можно найти на сайте МинВВОТ или обращаться по телефонам: (044) 536 92 52, (044) 284 77 13 – Ковальчук Валентин Петрович.

Как сообщалось ранее, в Украине на обеспечение временным жильем переселенцев направлено более 13 млн грн. МинВВОТ провело заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субвенций из государственного бюджета (70% от стоимости) на покупку жилья для переселенцев.

Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий.