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Загранпаспорт: В ГМС рассказали, что важно знать

18.11.19 16:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Государственной миграционной службе (ГМС) Украины кратко и конкретно ответили на частые вопросы граждан относительно заграничного паспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, в подборке о загранпаспорте (ЗП) значится:

  • ЗП оформляют даже крохотным малышам – как только родители получили свидетельство о рождении ребенка;
  • каждый гражданин Украины может иметь одновременно 2 паспорта для выезда за границу;
  • для оформления второго ЗП какие-либо доплаты к административному сбору не предусмотрены;
  • до 16 лет ЗП оформляется по заявлению одного из родителей (усыновителей, опекунов), причем с 12 лет – с обязательным присутствием ребенка (для фотографирования, получения оцифрованных отпечатков пальцев);
  • после достижения 14-летнего возраста ЗП оформляется исключительно на основании ID-карты (а не свидетельства о рождении);
  • если родители (или один из них) на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, для оформления первого ЗП необходимо представить справку о регистрации ребенка гражданином Украины (подробно о справке здесь http://bit.ly/32G5BA0);
  • по достижении 16 лет заявление для оформления ЗП подается лично;
  • срок оформления ЗП определяется в рабочих днях: 20 – обычный и 7 – срочный. То есть, не учитываются 2 еженедельные выходные и праздничные дни;
  • срок действия паспорта, выданного до 16-летнего возраста, составляет 4 года, а выданного позднее – 10 лет;
  • получить готовый ЗП можно в течение 1 года со дня его оформления.

Оформить загранпаспорт можно независимо от зарегистрированного места жительства:

  • в любом подразделении ГМС;
  • в ЦПАУ, предоставляющих такие услуги, или центрах обслуживания «Паспортный сервис» (перечни тут https://dmsu.gov.ua/vazhlivo/tsnap.html).

Подробно о стоимости, необходимых документах и порядке оформления ЗП и кнопка записи в электронную очередь – на сайте ГМС по ссылке http://bit.ly/2C6rUo2

Напомним, система «Электронная очередь» на сайте ГМС для получения услуг по оформлению внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта работает централизованно в автоматизированном режиме, и работники Миграционной службы не имеют технической возможности влиять на ее работу. Ознакомиться с пошаговой инструкцией, как получить электронный талон на оформление ID-паспорта и загранпаспорта, можно здесь.

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