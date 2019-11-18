Жителям неподконтрольного Донбасса часть долгов по пенсиям, видимо, уже не вернут

Украинские пенсионеры, проживающие на неподконтрольном Донбассе, делятся на три группы.

В последние пару месяцев разгорелась жаркая дискуссия на тему выплаты украинских пенсий жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса. В этой связи весьма примечательным является то, что все разговоры в основном сосредоточились вокруг вопроса: «Как платить?». И этот вопрос успешно отвлек все внимание от другого, не менее (а может – даже более) важного вопроса: «Сколько платить?».

Как платить?

Что касается темы «Как платить», то в Украине в последнее время об этом не высказался только ленивый. Так министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда пару месяцев назад сообщила о том, что склонна искать новые механизмы выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий с помощью международных организаций (прозрачно намекая на Международный комитет Красного Креста).

А представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук сообщила о целой «дорожной карте», которую разрабатывают депутаты парламента для того, чтобы упростить жизнь жителям «неподконтролки». По ее словам, в «карте» предполагается упростить и облегчить пересечение линии соприкосновения и получение пенсий жителям неподконтрольных территорий.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко вообще прямо заявил, что правительство восстановит выплату пенсий жителям тех же неподконтрольных территорий.

Дальше – больше. Три недели назад заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко отметил, что «Ощадбанк» готов высылать… броневики с деньгами на неконтролируемую Украиной территорию для выплаты пенсии ее жителям. «Я думаю, что в течение полугода будет разработан механизм (выплаты пенсии на неподконтрольной территории, – ред.). Возможно, это будет Красный Крест. "Ощадбанк" готов выезжать броневиками в Донецк и Луганск для выплат пенсий, но проблема №1 – кто обеспечит гарантии безопасного пребывания наших работников государственного банка», – сообщил нардеп.

И т.д., и т.п.

В то же время вокруг другого вопроса, напрямую касающегося выплат пенсии жителям неподконтрольных территорий со стороны государственных чиновников фактически существует своего рода «заговор молчания». О чем речь?

Пенсионеры бывают разные

Как известно, украинские пенсионеры, проживающие на неподконтрольном Донбассе, делятся на три группы:

первые – реально выехали на подконтрольную Украине территорию, зарегистрировались в качестве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и (с переменным успехом) получают свои пенсии;

вторые – выехали на подконтрольную территорию, зарегистрировались как ВПЛ и вернулись обратно за линию разграничения. Они делают вид, что они – полноценные ВПЛ, регулярно выезжают на подконтрольную территорию и (опять же с переменным успехом) получают причитающуюся им украинскую пенсию;

третья группа жителей-пенсионеров никогда не выезжала на подконтрольную территорию, не регистрировалась как ВПЛ и, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, никогда не получала свою украинскую пенсию.

До недавнеговремени никто не мог точно сказать, сколько людей относится к третьей группе. Однако, в июне нынешнего года Пенсионный фонд впервые обнародовал результаты своих подсчетов по этому поводу. Согласно их исследованиям, в стране оказалось более 123 тыс. пенсионеров, проживающих за линией разграничения, которые никогда (с 2014 года) эти территории не покидали и в качестве ВПЛ в Украине не регистрировались.

Долги подсчету не подлежат

Интересно, что сумма долга по пенсиям всем этим людям со стороны Пенсионного фонда неизвестна даже приблизительно. Именно поэтому эксперты в основном оперируют другой цифрой – общим долгом Пенсионного фонда всем жителям неподконтрольного Донбасса, в т.ч. и тем, кто хот бы раз выехал на «подконтролку» и зарегистрировался как ВПЛ.

«По состоянию на июль 2019 года долг Пенсионного фонда перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил 62 млрд грн. Сейчас долг, скорее всего, увеличился. Точно о его размерах мы не знаем: ПФУ не слишком стремится разглашать эту информацию. Но мы можем предполагать, что эта сумма увеличилась, в частности, из-за того, что более года назад было принято Постановление Кабмина №335, по которому задолженность по пенсиям выплачивается в соответствии со специальным Порядком. И уже больше года его (этот Порядок) не могут разработать», – заявила не так давно «Донецким новостям» эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

Финансовый эксперт Алексей Кущ говорил о сумме от 60-ти до 70 млрд грн, а некоторые эксперты считают, что долг превышает отметку в 70 млрд грн.

Как уже было сказано, эти долги относятся к двум группам украинских пенсионеров (второй и третьей), проживающих на неподконтрольной территории. Иная – ВПЛ, которым выплаты пенсии под тем или иным предлогом прекратили. «На данный момент в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда. Но сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду», – не так давно сообщила юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Елена Глушко.

Пенсии, «накрывшиеся» сроком давности

Однако, вернемся к «неподконтрольным» пенсионерам, которые с начала конфликта не выезжали на подконтрольную территорию и не регистрировались как переселенцы. По данным Пенсионного фонда, таких более 123 тыс. человек.

Нехитрый подсчет показывает, что долги по пенсиям в отношении этих людей максимальны, просто потому, что пенсии им не выплачивались в течение последних 5,5 лет. В этом сроке кроется и кроется еще одна серьезная проблема, о которой государственные чиновники предпочитают не вспоминать. От слова – совсем…

А между тем, согласно ст.46 действующего закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»: «Насчитанные суммы пенсии, на выплату которых пенсионер имеет право, но не получил своевременно по собственной вине, выплачиваются за прошлый период, но не более, чем за три года со дня обращения за получением пенсии…».

Правда, в то же время: «Насчитанные суммы пенсии, не полученные по вине органа, который назначает и выплачивает пенсию, выплачивается за прошлый период без ограничений любым сроком с насчитыванием компенсации потери части доходов».

Из вышеприведенных норм закона нетрудно заметить, что все пенсионеры, которые с начала военного конфликта на Донбассе не выезжали на контролируемую Украиной территорию и не регистрировались как ВПЛ, по закону могут получить свою пенсию только за три последних года с момента обращения за ней.

Что касается остального, то эти деньги потеряны, если, конечно, не считать, что пенсию за этот период пенсионеры не получали именно по вине Пенсионного фонда (т.е. органа назначившего и выплачивающего пенсии). При этом, мнение самого Пенсионного фонда по этому вопросу имеет далеко не последнее значение. Что же считает фонд?

«Не виноватая я. Они – сами…»

Когда пенсионеры реально обращаются в Пенсионный фонд с просьбой восстановить выплаты пенсии, а также выплатить долги за прошлый период, ПФУ, как правило, поступает так. Он восстанавливает выплаты текущей пенсии с момента обращения пенсионера. При этом пенсионер, конечно, должен иметь или получить статус ВПЛ. Без этого, никакие выплаты не возможны в принципе (это требования другого закона).

Параллельно с этим Пенсионный фонд сообщает пенсионеру, что согласно п.1 ст.46 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплате подлежит только пенсия за последние 3 года». Впрочем, и долги за эти 3 года пенсионер получить не может, так как в соответствии с Постановлением КМУ №335, выплата долгов по пенсиям ВПЛ осуществляется исключительно в соответствии с особым порядком выплаты этих долгов. А так как правительство на данный момент не приняло этот порядок, то долги эти выплачены быть не могут…

Таким образом, можно констатировать, что Пенсионный фонд не признает свою вину в невыплате пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса и считает, что они своевременно не получили свои пенсии исключительно по собственной вине. Из чего прямо вытекает, что никаких долгов по пенсиям за период, превышающий три года, они уже не получат. Во всяком случае, исходя из текущего status quo.

Уже традиционно в таких случаях правозащитники настойчиво рекомендуют обращаться в суд. Однако, информация о том, чем в конце концов заканчиваются победы в украинских судах над Пенсионным фондом, не слишком стимулирует пенсионеров, проживающих за линией разграничения, выезжать на подконтрольную территорию и сражаться в судах.

«Мы не выполнили 90% судейских решений, обязывающих ведомство выплатить долги по пенсиям переселенцам. Мы не можем выплатить долги, т.к. не можем обойти правительственное постановление №335. Правительство не предусмотрело порядок таких выплат. Кроме того, в бюджете не предусмотрено соответствующих средств. По состоянию на 1 июня 2019 года общий долг Пенсионного фонда (по проигранным ВПЛ судам) составил 600 млн грн», – откровенно заявила в июне нынешнего года заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Как известно, в бюджете Пенсионного фонда на нынешний год заложено лишь 50 млн грн на погашение долгов по пенсиям в результате проигранных исков в судах. Кстати, на выплаты пенсий жителям неподконтрольных территориях (даже по решению суда) не заложено ничего.

Почему проблема нерешаема?

Примечательно, что проблема со сроком «годности» пенсии жителям неконтролируемых Украиной территорий возникла совсем не вчера. Как известно, три года конфликту в Донбассе минуло еще в 2017 году. Соответственно, проблема невозможности получения всей своей пенсии жителями неконтролируемых территорий, которые с начала конфликта не выезжали на контролируемую территорию, встала ребром тогда же.

Однако, в сущности, с тех пор была предпринята только одна реальная попытка разрешить эту проблему. Речь о законопроекте №6692 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельными категориями граждан», зарегистрированном в Верховной Раде еще 12 июля 2017 года. Его разработали… правозащитники. Среди прочего, этот законопроект отменяет ограничения в 3 года по возможности получить невостребованную пенсию и определяет особый порядок получения пенсий для тех, кто остался на неподконтрольной территории.

Как известно, данный проект к настоящему моменту так и не стал законом. Более того, по мнению многих экспертов, и сейчас шансов быть принятым у него немного.

«До начала реинтеграции неподконтрольных территорий и проведения там выборов по украинскому законодательству, этот или подобный ему законопроект вряд ли будет принят. Сейчас у нас при власти находится крайне прагматичная команда, которая старается урезать государственные расходы на социальную сферу и субсидии. Поэтому можно предположить, что фракция Зеленского в настоящих условиях законопроект не поддержит», – к примеру, недавно сообщила «Донецким новостям» эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко.

Главным препятствием на пути решения проблемы 3-х летнего «срока годности» украинских пенсий для жителей неподконтрольных Украиной территорий является уже ставший хроническим дефицит необходимых для выплаты средств.

Именно попыткой экономить бюджетные деньги правительственные чиновники постоянно объясняли все остановки выплат переселенцам. Именно дефицитом ресурсов объясняется и введение (по сути) моратория на выплату долгов по пенсиям ВПЛ. Именно этим объясняется и то, что Пенсионный фонд по большей части игнорирует решения украинских судов, по которым он должен выплатить пенсионерам деньги. И т.д., и т.д.

Все это настраивает смотреть на возможность положительного решения проблемы ограничения получения пенсий жителями неподконтрольных территорий тремя годами крайне пессимистично. Означает ли это, что долги по пенсиям, которым более 3 лет, для них уже реально потеряны? Ну, скорее всего, да.