Билеты в Киев и в Россию: Житель Луганска показал центральный автовокзал (Фото)

Как внутри выглядит помещение, и куда отправляются автобусы.

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит центральный автовокзал города, какие выполняются отсюда рейсы и почем билеты. Кадры сделаны 12 ноября.

Луганчанин выяснил, что автобусный рейс до Москвы обойдется в 2 тыс. руб. (760 грн по местному курсу на 18.11.2019), до Санкт-Петербурга – 3,5 тыс. руб. (1331 грн). Приобрести билеты можно в кассах автовокзала, а вот отправляются автобусы в Россию теперь от ж/д-вокзала Луганска.

На автовокзале продают билеты на автобусы в города неподконтрольной украинским властям территории Луганщины, а также в Киев, Харьков, Одессу и в аннексированный Крым. Их стоимость житель Луганска не выяснял.

Фото: скриншот видео YouTube

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube