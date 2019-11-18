Украинские военные получили партию новых броневиков: Подробности

Машина развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе.

В Вооруженные силы Украины передана партия из нескольких десятков специальных бронированных автомобилей (СБА) «Новатор». Об этом со ссылкой на руководителя «Украинской бронетехники» Александра Кузьму сообщает Украинский военный портал.

Отмечается, что сначала бронированные автомобили поступят в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, а уже оттуда будут распределены в конкретную воинскую часть или несколько. Информация о части, в которую поступят эти бронеавтомобили, не сообщается.

Бронеавтомобиль построен на специализированном двухосном шасси высокой проходимости Ford F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.

СБА «Новатор» на испытаниях. Фото: Youtube

СБА «Новатор» бронированный, защита соответствует классу защиты ПЗСА-4 (от пули ЛПС 7,62 мм винтовочного патрона 57-Н-323с с расстояния 10 м). Противоминная защита днища способна выдерживать подрыв двух ручных гранат типа РГД-5.

Он оснащен турбодизельным двигателем мощностью 300 л. с. (защищен со всех сторон дополнительными бронелистами) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Новатор» развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, запас хода составляет около 700 км при расходе топлива по шоссе в 30 л. Этот бронеавтомобиль выдерживает боковой наклон в 45 градусов, преодолевает угол подъема в 60 градусов, а брод – глубиной не менее 0,7 метра.