В МИД РФ заявили, что не отрицали возможность возвращения захваченных украинских кораблей

​​​​​​​И уведомляли украинскую сторону об этом.

В МИД РФ заявили, что не отрицали возможность возвращения захваченных в Керченском проливе украинских военных кораблей. Об этом российское дипломатическое ведомство заявила на своей странице в Telegram.

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива. Еще в июне проинформировали Посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей», – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вернут украинской стороне сегодня ночью.