Возможны ли подвижки по Донбассу в Нормандском формате, – мнение

​​​​​​​Своей позицией поделился политолог Андрей Пионтковский.

Встреча в Нормандском формате с президентом России Владимиром Путиным ничего хорошего Украине не принесет. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает «Новое время».

«Он твердо намерен провести свой план по вталкиванию раковой опухоли ОРДЛО* в состав Украины, ничего там не меняя. То есть создать на территории украинского государства легализованный военный плацдарм для дальнейшего расширения оккупации. Никакие другие варианты развития событий его не устраивают. Путин ясно выразил свою позицию, и после этого необязательно ехать в Париж, чтобы услышать ее лично», – считает Пионтковский.

По его словам, в украинском политическом классе и в обществе зреет неприятие этого сценария. «Я говорил о замораживании конфликта с февраля 2015 года. Сразу после подписания Минских соглашений – этой ловушки так называемого восстановления территориальной целостности, а на самом деле плана по расширению оккупации Украины. Мне кажется, что теперь это мнение начинает превалировать. Практически его высказывает, хотя пока и очень осторожно, министр иностранных дел Вадим Пристайко», – отметил политолог.

«Изменит ли свое мнение сам Зеленский – это для меня большая загадка… Что касается Донбасса, то здесь политика России изменится сравнительно быстро – сразу после смерти Путина. Физической или политической. Россия уйдет из Донбасса, а из Крыма уйдет несколько позже – после распада Российской империи в целом. Но если этот конфликт не заморозить, то он распространится на всю Украину. В конце концов, это 7% территории, а на 92% можно вести реформы и продвигать европейскую траекторию развития страны», – добавил эксперт.

Напомним, администрация президента Франции сообщила, что саммит «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей