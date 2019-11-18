Житель Луганска показал, что продают в ТЦ «Поляна» (Фото)

Много ли посетителей, и каков ассортимент товаров.

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как выглядит торговый центр «Поляна», и что в нем продают. Кадры сделаны 12 ноября.

Этот торговый центр расположен на ул. Оборонная, 22, вблизи центрального автовокзала. В помещении центра находятся торговые ряды, где продают мясо, сыр, овощи, фрукты, другие продукты и хозяйственные товары. В воскресный день днем посетителей здесь было немного.

Фото: скриншот видео YouTube

Луганчанин также показал, как выглядит центральный автовокзал города, какие выполняются отсюда рейсы, и выяснил, почем билеты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube