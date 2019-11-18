«Каргилл. Перевозы – аншлаг»: Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября

Все КПВВ на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Сегодня утром, 18 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,7 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7725 человек и 955 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6515 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6490 человек и 1360 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2940 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9050 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «7:02. "Каргилл", в четыре ряда… Перевозы – аншлаг, очередь на спуске моста, людей очень много»;

Татьяна: «8:59. На "Каргилле" в Украину, пешая очень большая».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:13. Еленовка – 6:22 мск: очередь в сторону Украины за вторым туалетом. "Инва-беременные" перевозы и прочие "участники" Второй мировой традиционно подлетают вне очереди с 5-ти утра, и причем конкретно. На трассе сильный туман, будьте осторожнее!»;

Сергей: «9:03. Еленовка из Донецка 70 машин. 10:00 (по местному времени, – ред.)».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «6:53. Октябрь 7:50 (по местному времени, – ред.): льгота 30, общая 70».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.