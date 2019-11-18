Пожар на Донетчине: Огнеборцы спасли двух мужчин

Пожар произошел около полуночи в воскресенье.

В Мариуполе в воскресенье, 17 ноября, на пожаре спасли двух мужчин. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 23:30 спасателям поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Титова.

«По прибытию к месту вызова спасатели установили, что происходит плотное задымление в пристройке к дому. При проведении разведки в помещении были обнаружены 2-е мужчин 1950 и 1964 г.р., которых с помощью звена ГДЗС спасатели вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в пресс-службе.

Пожар ликвидировали в 00:10 18 ноября.