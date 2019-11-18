Сценарий «заморозки» конфликта на Донбассе пока не актуален, – эксперт

Комментарий Виталия Кулика.

Сценарий «заморозки» вооруженного конфликта на Донбассе пока не актуален, потому что ни Украина, ни Россия не готовы к этому. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Мы имеем дело с конфликтом слабой интенсивности, это не замороженный конфликт, и логика конфликта слабой интенсивности, в чем заинтересована РФ: концентрация войск, использование частных военных компаний, обкатка вооружения и стратегий, использование новых технологий в самих вооружениях и в технике ведения боевых действий, использование космических войск, радиоразведки, информационной войны. Они не заинтересованы в прекращении всего этого, в это слишком много вложено денег», – сказал он.

«Они (в России, – ред.) заинтересованы в вялотекущем процессе в некой фазе мерцающего конфликта – это классическая фаза конфликта низкой интенсивности», – продолжил Кулик.

По его словам, если украинские власти пойдут на «заморозку» конфликта – «построят стену» на линии разграничения, тогда есть риск переноса конфликтов из Донбасса вглубь подконтрольной Украине территории. «Это терроризм. Готово ли государство Украина при нынешнем состоянии дел в специальных службах обеспечить безопасность граждан в условиях прямой угрозы к терроризму на наших улицах. Могу сказать – нет», – считает эксперт.

Он уверен, что в России и в Украине не готовы к «заморозке» конфликта на Донбассе: «Нет условий, потому что если мы говорим о "заморозке" конфликта в Приднестровье, там были все условия для этого: усталость от конфликта в Молдове и неготовность к ведению боевых действий, изношенность российских вооруженных сил – все указывало на то, что стороны должны были замириться. Там было влияние мирового сообщества, Россия еще оказывала влияние на Молдову и вооруженные силы, Украина также пыталась вмешаться в конфликт и выступала за урегулирование. Тогда сложился концепт интересов, позволяющих "заморозку". Приблизительно такая же ситуация была в Грузии, но там существовал другой конфликт низкой интенсивности – это Карабах, где регулярно происходят военные стычки, гибнут люди. Я не вижу у сторон готовности гарантировать условия "заморозки" [конфликта на Донбассе]».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV