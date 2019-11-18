Сводка из зоны ООС за 17 ноября: Версии сторон конфликта

НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня.

В воскресенье, 17 ноября, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 9 обстрелов:

у Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм;

дважды вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза неподалеку Лебединского – из СПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

у Павлополя – из стрелкового оружия.

7 обстрелов со стороны НВФ зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

два раза у Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

у Троицкого – из СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Травневого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», – отметили в пресс-центре.

В пресс-центре также сообщают, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 120 боеприпасов. Обстрелам подверглись: Ясиноватая, село Спартак, поселки Старомихайловка и Александровка; поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, Широкая Балка; села Петровское и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелу подвергся район села Санжаровка. Огонь велся из вооружения БМП».