Законопроект об особом статусе Донбасса должен быть согласован с ОРДЛО, – Пристайко

Глава МИД Украины прокомментировал подготовку документа.

Законопроект об особом статусе Донбасса должен быть согласован с представителями ОРДЛО* в ходе переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

«Можно начать с того, что принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи. Мы несколько раз уже общались с депутатами, и они правильно говорят: мы готовы работать, давайте сядем с профессионалами из правительств, переговорных команд и поймем, где границы, где мы можем ожидать прогресс, чтобы мы не написали закон, который не будет воспринят никем», – отметил Пристайко.

«В Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной – Трехсторонняя контактная группа. То есть важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, за что именно готовы депутаты, в конце концов, проголосовать, ведь без их слов, без их голосования, без их участия ничего не получится», – заявил глава МИД Украины.

По его словам, и народные депутаты Украины должны понимать, что основные модальности закона должны быть согласованы переговорной группой. «Создается пилотная группа, которая нарабатывает какие-то вещи, потом с ней шире и шире знакомится общество, депутаты, эксперты, в результате получается проект закона, за который голосуют народные избранники», – пояснил дипломат.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей