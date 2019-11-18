В Луганске на пожаре погиб мужчина

Горела квартира в жилом доме.

В неподконтрольном украинским властям Луганске на пожаре погиб 43-летний мужчина. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло ночью в воскресенье, 17 ноября, в квартире 5-этажного дома в квартале 50 лет Октября.

«Горела квартира на четвертом этаже. В коридоре на полу обнаружили тело хозяина. Вероятно, мужчина пытался спастись, но задохнулся дымом. Пожар ликвидировали в 2:59. Сгорели мебель и домашние вещи на пл.12 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие квартиры», – говорится в сообщении.

«О погибшем, со слов соседей стало известно, что жил он один, злоупотреблял алкоголем, загорания у него бывали и ранее. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении», – заявили в «МЧС ЛНР».