Детали бизнеса: Супруги из Мариуполя разводят улиток, которыми кормят итальянцев и французов (Фото)

Разводят улиток в Украине несколькими способами.

Гуляя по выставке «Схід-Експо» в Киеве, неоднократно останавливалась возле стенда семейного фермерского хозяйства «Особенный вкус». Внимание привлекала конструкция, на которой копошились в своем медленном темпе сотня улиток, а рядом на столе стояли тарелки уже с приготовленными моллюсками.

– Откуда вы?

– Из Запорожской области, – ответила миловидная женщина.

– Жаль, вот если бы вы были из Донбасса, я написала статью о вашем необычном бизнесе.

– Так это улиточная ферма находится под Бердянском, а я сама коренная жительница Мариуполя.

Чем меньше, тем дороже

В разговоре выяснилось, что Марина Мостовая вместе с мужем Валерием в начале 2018 года в селе Новотроицкое Запорожской области основали улиточную ферму под названием «Особенный вкус». До этого Марина работала коммерческим директором в компании, торгующей компьютерной техникой. А вот Валерий – в прошлом научный сотрудник одной из кафедр в Приазовском техническом университете, сейчас занимается выращиванием зерновых и масличных культур.

«Однажды с супругом посмотрели ролик в YouTube, в котором рассказывалось о нюансах улиточного бизнеса. И мы загорелись и стали изучать дело, о котором до этого ничего не знала. Благо, что для этого у нас были помещение и земля недалеко от Бердянска. Помещение нужно для маточника – это место, где улитка откладывает икру и инкубатор, там, где выводятся мальки», – рассказала предпринимательница, добавив, что сейчас под ферму отведено около гектара.

Первая партия улиток, точнее маточное улиточное стадо, на ферму «Особенный вкус» была доставлена из Полтавы. Это пищевая улитка двух пород. Helix Aspersa Maxima или «большая серая» – диаметр раковины составляет 37-47 мм, весят 16-25 г и откладывают 80-250 яиц. Helix Aspersa Muller или «маленькие серые» пользуются большим спросом и стоят дороже, чем Helix Maxima. Диаметр раковины составляет 27-37 мм, весят моллюски всего лишь 6-15 г и откладывают 50-150 яиц.

Мясо улиток на 70% состоит из чистого белка, а 30% – аминокислоты. В нем нет холестерина и жиров, зато в достатке железа и кальция. Оно быстро усваивается, налаживает работу ЖКТ и потенцию, полезно пожилым и беременным.

Улиткам нужен комфорт

Разводят улиток в Украине несколькими способами. «Первый – полный цикл, от сбора икры до выращивания товарной улитки. Второй – не полный. Это когда покупается малек и выпускается сразу в поле. Тут отсутствует этап репродукции, который является одним из сложных в цикле. Этот способ разведения улиток требует минимальных затрат», – сказала Марина.

«Мы для себя выбрали второй вариант – тепличный, а значит, что улитка сможет размножаться круглый год. Для этого пришлось оборудовать помещения (репродукторню и инкубатор), в которых поддерживаются климатические условия – температура и влажность, т.к. репродукция начинается с конца февраля-начала марта. Поставили и оборудовали теплицу для подращивания малька и, конечно же, обустроили поле, где подросший малек будет расти до конца сентября», – добавила Мостовая.

Идеальная температура для содержания улиток – 27 градусов. Если больше, то улитка впадает в летний сон. «Для размножения улиткам необходимы комфортные условия. Проводим ежедневную уборку в помещении для репродукции. В загонах на поле, где улитка растет, убираем остатки корма. Для корма в теплице и в загонах на поле высаживаем специальную траву, которая называется Перко, а также в рационе улиток специальный сбалансированный комбикорм, куда входит кукуруза, подсолнечник, масленичные культуры, соевый шрот», – перечислила собеседница.

Украинские улитки в почете у европейцев

За неполный год на ферме у Мостовых было выращено более 5 тонн улиток. Как раз незадолго до выставки «Схід-Експо» Марина и Валерий занимались сбором «урожая». «Моллюск, живущий в природе, растет до трех лет. Именно тогда наступает полная зрелость, и он приобретает товарный вид. Наша же улитка растет 4-5 месяцев. Период репродукции начинается в марте, а сбор происходит в октябре», – рассказала Марина о нюансах улиточного бизнеса.

В основном вся продукция, собранная на ферме в Запорожской области, идет на экспорт – во Францию, Италию, Испанию. Но Марине Мостовой хотелось бы прилечь украинского покупателя, поэтому она и приняла приглашение поучаствовать в бизнес-выставке, на которую съехались две сотни предпринимателей из Донбасса. «Пока наши улитки хранятся в холодильнике в определенных климатических условиях. Они живые, просто находятся в анабиозе. Продажи за границу начнутся с января. Сейчас европейцы потребляют собственную улитку, а когда заканчивается местный продукт, начинают закупать. Именно в начале года оживляется европейский рынок. Оптовая цена колеблется 2,7 до 3,5 евро (72-93 грн) за килограмм», – отметила Марина.

Согласно статистике, ежегодное потребление улиток на мировом рынке превышает 120 тысяч тонн, а предложение покрывает спрос только на 60-70%. «Это инновационный вид бизнеса, поэтому в Украине конкуренции как такой нет. Чтобы собирать большие объемы продукции, тем самым облегчить путь выхода на европейский рынок, была создана Всеукраинская ассоциация производителей улиток Eco Snail Group. Среди основателей, помимо нашей фермы, еще фермерские хозяйства «Агроравлик» и «Эко Софи снейл», которые расположены в Киевской области. Всего же на данный момент в ассоциацию входят 20 фермерских хозяйств из разных регионов нашей страны», – сказала предпринимательница.

Слизкие моллюски против старения

Еще улиток используют в фармакологии – из слизи, иначе говоря, муцин, делают препараты при легочных заболеваниях и желудочно-кишечного тракта. Динамично развивается косметология с применением улиточной слизи. Муцин богат аллантоином, гликолевой кислотой, коллагеном, эластином, природными антибиотиками, а также витаминами Е, С и А.

«Когда улитки взволнованы или находятся в стрессовом состоянии, они выделяют густую жидкость как средство защиты. Слизь, которая выводится из улитки, заполнена питательными веществами. Все эти вещества уже обычно добавляются в продукты по уходу за кожей. Слизь улитки улучшает общую структуру эпидермиса, придать ей эластичность, тонус, упругость и сияющий цвет. Кремы со слизью позволяют предотвращать первые признаки старения, способствуют заживлению ожогов. Кроме того, такими кремами успешно лечатся такие болезни, как псориаз, экзема, бородавки, розовые прыщи, угри, крапивница», – перечислила Марина.

Сейчас Всеукраинская ассоциация производителей улиток Eco Snail Group ведет переговоры с итальянским институтом улитководства по поводу сотрудничества. «Они готовы предоставить нам свою рецептуру нескольких видом крема. Думаю, что уже в следующем году проведем испытания и тестирования», – отметила Мостовая.

Улиточная икра не уступает белужьей

Но самое дорогое в улитках – икра. Этот гастрономический продукт жители Древнего Египта и Рима употребляли в пищу в качестве афродизиака, они утверждали, что икра улитки делала их неутомимыми любовниками. Улиточная икра напоминает белые мелкие жемчужины, со вкусом и запахом благородных грибов. В ней содержится 37 микро- и макроэлементов, около 10 витаминов, что в несколько раз выше, чем у икры рыб. Стоимость икры этого моллюска по стоимости практически как белужья: по открытым данным, цена белужьей икры за 1 кг колеблется в районе 47 тыс. грн.

В планах у Мостовых к следующему лету в селе Новотроицкое открыть новое направление – эко-туризм с дегустацией. «К нам будут приезжать люди, погулять по ферме, они смогут увидеть процесс размножения улиток, как они растут, что едят и, конечно же, приготовить что-то из этого деликатеса», – поделилась собеседница.

Марина отмечает, что ни на секунду не пожалела, что стала заниматься улиточным бизнесом. «Конечно, много времени приходится уделять улиткам. Это затратное, точнее трудозатратное дело. Требуется много времени и столько же сил, но это очень интересно и к тому же приносит прибыль. Ни капли не пожалела, что два года назад бросила руководящее кресло и стала заниматься столь необычным бизнесом. Если человек любит свое дело, то результат будет в любом случае», – заверила владелица улиточной фермы.