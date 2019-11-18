Альтернативы Минским соглашениям не готовятся, – глава МИД Украины

Вадим Пристайко прокомментировал подготовку к Нормандскому формату.

До проведения встречи в Нормандском формате альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, «переписывание Минских соглашений» на встрече в Нормандском формате возможно.

«Лидеры могут принять и такое решение тоже. Никто не может запретить лидерам признать, что за 5 лет Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать. Там есть вещи, которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности», – заявил Пристайко.

«В 2015 году встреча длилась 16 часов, результатом которых стали вторые Минские договоренности. Но долгое время до этого данные позиции нарабатывались переговорными командами на уровне министерств иностранных дел, на уровне команд президентов, и они были предложены лидерам, которые их доработали окончательно. На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут – и мы к этому готовы – что этот пункт, очевидно, устарел, этот – нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают», – прокомментировал глава МИД Украины.

Дипломат также заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса должен быть согласован с представителями «Л-ДНР» в ходе переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске.