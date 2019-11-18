Порошенко подготовили подозрение, – ГБР

В ведомстве сообщили подробности.

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба ГБР.

«Учитывая высокое внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины, информируем, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины», – заявили в ведомстве.

В ГБР заявляют, что «проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины».

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины.