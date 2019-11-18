Сегодня Ляшко вручат подозрение за «насилие над государственным деятелем»

Политика вызывают в прокуратуру по факту инцидента с Герусом.

Сегодня, 18 ноября, лидера «Радикальной партии» Олег Ляшко вызывают в Бориспольскую прокуратуру для вручения ему подозрения «за насилие против государственного деятеля». Об этом политик написал в своем Facebook.

«Не исключаю, что уже сегодня суд выполнит команду и ограничит мою свободу передвижения и действий как лидера оппозиционной партии», – написал Ляшко.

По словам политика, против него фальсифицируют уголовное производство за то, что «Радикальная партия» борется против российской энергетической агрессии.

«Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины – останавливаются наши производства, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора. Такая политика власти делает Украину очень слабой и полностью зависимой от России. Поэтому никакие репрессии не заставят нас прекратить нашу борьбу за Украину и украинцев! Я требую от ГПУ, СБУ, НАБУ открыть против российского "слуги" Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью. А судебный процесс против меня станет новым Нюрнбергским процессом против власти, которая изменяет и продает Украину!», – написал Ляшко.