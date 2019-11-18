Известны подробности происшествия.

В «ЛНР» двое мужчин спланировали убийство ради разбоя, в результате чего один из подельников погиб, а второй – застрелил жертву. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло в декабре 2018 года. «Гражданин К. вступил в преступный сговор с гражданином В. для совместного убийства гражданина П. с целью завладения автомобилем последнего, вооружившись при этом пистолетами марки ПМ. С целью облегчения реализации своего умысла, граждане К. и В. под предлогом продажи несуществующей старинной иконы, которая закопана в степи, заманили гражданина П. в степную местность вблизи населенного пункта», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «генпрокуратуре ЛНР», прибыв в запланированное место один из подельников стал имитировать поиски иконы, а второй – воспользовавшись моментом, выстрелил из пистолета в сторону жертвы, но промахнулся. Мужчина выстрелил в ответ, и смертельно ранил нападавшего. При этом второй подельник – гражданин К. выстрелил в гражданина П., от чего тот умер на месте.

Нападавший скрылся, но был задержан и «осужден» по нескольким обвинениям – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору сопряженное с разбоем; разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и за незаконное приобретение и ношение оружия.

«Верховный суд ЛНР при вынесении приговора учел позицию стороны обвинения, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией 1/3 имущества», – заявили в «прокуратуре ЛНР».