В Мариуполе подожгли рыболовецкое судно (Фото)

В полиции рассказали подробности ЧП.

В Мариуполе открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения рыболовецкого судна, которое было пришвартовано в местном порту. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

По данным ведомства, ЧП произошло 16 ноября. «В 3:20 на указанное судно ворвались трое неизвестных мужчин в балаклавах. Вышеуказанные лица не были вооружены, однако в словесной форме угрожали матросу, который находился на судне поджечь имущество. После чего злоумышленники вывели мужчину из плавсредства, облили судно топливом и подожгли. Совершив преступление все трое скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

Фото: Центральный отдел полиции Донецкой области

«Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление. По данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет», – сообщили в полиции.