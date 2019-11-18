Пристайко пояснил сложность переговоров в Нормандском формате

В Нормандском формате лидеры стран-участниц переговоров Германия и Франция не демонстрируют свою приверженность Украине или России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

«Когда мы говорим о "3 на 1" (Германия, Франция и Украина против России, – прим. ред.), мы выдаем желаемое за действительное. За все это время мы не слышали от немцев и французов, что они играют в нашей команде против России. Это невозможно, потому что Россия с самого начала скажет: мы вчетвером собрались за столом, а вы нам говорите, что на самом деле тут трое против одного. Это неэффективный путь ведения переговоров, и официальные стороны никогда такое не подтверждали», – сказал он.

«Я понимаю ожидания украинского общества, которому хотелось бы слышать, что вместе с нами играют наши партнеры, и мы стоим втроем против одной России. Но реальность более сложная. Мы, четыре страны, садимся за стол, пытаемся вести переговоры и каждый рассчитывает, что он делает вклад в общее решение проблемы», – продолжил Пристайко.

По его словам, если украинской стороне на каком-то этапе кажется, что немцы или французы занимают позицию, которая Украине не нравится, это не означает «зрада» или «что нас кинули». «Они для того и сидят за столом, чтобы сбалансировать эти переговоры. Мы не хотим вдвоем с Россией садиться за один стол и договариваться, потому что они агрессоры, и, очевидно, они выступают с позиции силы, потому что они оккупировали наши земли, а не мы – их. Именно потому и подключаются партнеры», – пояснил дипломат.

Глава МИД Украины также заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса должен быть согласован с представителями «Л-ДНР» в ходе переговоров в Трехсторонней контактной группы в Минске, а до проведения встречи в Нормандском формате альтернативы Минским соглашениям не готовятся.