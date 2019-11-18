RU
Все новости

Жуткое ДТП на Донетчине: Погиб велосипедист

18.11.19 12:47
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции
Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Погибшему мужчине – 35 лет.

В пос. Торское (Лиманский р-н, Донецкая обл.) в ДТП погиб велосипедист. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

«23-летний житель Бахмута на автомобиле "ВАЗ" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с велосипедистом, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль перевернулся», – рассказали в полиции.

От полученных травм 35-летний велосипедист погиб на месте.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк