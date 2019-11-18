Жуткое ДТП на Донетчине: Погиб велосипедист

Погибшему мужчине – 35 лет.

В пос. Торское (Лиманский р-н, Донецкая обл.) в ДТП погиб велосипедист. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

«23-летний житель Бахмута на автомобиле "ВАЗ" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с велосипедистом, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль перевернулся», – рассказали в полиции.

От полученных травм 35-летний велосипедист погиб на месте.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.