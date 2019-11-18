В Гааге начнутся слушания трибунала ООН о захвате РФ украинских кораблей и моряков

В Гааге (Нидерланды) в четверг, 21 ноября, Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сегодня, 18 ноября, на своей странице в Facebook сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву», – написала она.

«Наша борьба за ребят и корабли началась с самого момента их незаконного задержания. Долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров по их возвращению домой были напрасными», – отметила Зеркаль.

Дипломат напомнила, что 1 апреля 2018 года, в соответствии с требованиями Международной конвенции ООН по морскому праву, Украина сообщила РФ о споре в рамках этого документа, что захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины три военных корабля – «Никополь», «Бердянск», «Яны Капу» и 24 члена их экипажей.

«Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель – установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года», – сообщила замглавы МИД Украины.

Дипломат проинформировала, что Украина намерена в судебном порядке доказать всему миру, что проход украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию украинских моряков, являются нарушением норм международного права.