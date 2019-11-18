Глава МИД Германии посетит Донбасс

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас с рабочим визитом направляется в Украину в рамках подготовки переговоров в Нормандском формате. Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня министр направляется в Харьков, а далее – в район контактной линии [на Донбасс]», – сообщил Бургер.

По его словам, во вторник, 19 ноября, глава МИД Германии в рамках подготовки к саммиту в Нормандском формате проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими политиками в Киеве.

«Цель встречи в Нормандском формате – реализация Минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте», – отметил немецкий дипломат.