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Глава МИД Германии посетит Донбасс

18.11.19 13:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас с рабочим визитом направляется в Украину в рамках подготовки переговоров в Нормандском формате. Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня министр направляется в Харьков, а далее – в район контактной линии [на Донбасс]», – сообщил Бургер.

По его словам, во вторник, 19 ноября, глава МИД Германии в рамках подготовки к саммиту в Нормандском формате проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими политиками в Киеве.

«Цель встречи в Нормандском формате – реализация Минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте», – отметил немецкий дипломат.

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