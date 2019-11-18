Ляшко сообщили о подозрении

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко уведомлен о подозрении за драку в аэропорту «Борисполь» с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом. О подозрении политика уведомили в Бориспольской прокуратуре, сообщает «Сегодня».

«Я вам предлагаю получить сообщение о подозрении», – сказал прокурор, обращаясь к политику и предлагаю после этого ознакомиться с материалами уголовного производства.

Однако Ляшко настаивал, чтобы ему еще до вручения подозрения объяснили, что ему инкриминируют, на что прокурор зачитал из документа следующее.

«Ляшко Олег Валерьевич подозревается в умышленном нанесении народному депутату Андрею Герусу легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью, то есть совершения уголовного правонарушения ст. 346 Уголовного кодекса», – сказал он.

После этого Ляшко вышел к журналистам и сообщил о получении подозрения.

«Только что заместитель прокурора Борисполя Неродик вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал деятельности государственному деятелю Герусу. Мне вручено ходатайство о применении безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Меня обвиняют в том, что я нанес телесные повреждения Герусу, и меня хотят взять за это под стражу», – сказал политик.