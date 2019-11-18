В Кремле подтвердили дату переговоров в Нормандском формате

Переговоры лидеров стран-участниц в Нормандском формате запланированы на 9 декабря. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в рамках подготовки к переговорам лидер Кремля сегодня, 18 ноября, проведет телефонный разговор, однако, с кем будет общаться Путин, Песков не уточнил.

«Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к Нормандскому формату, который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – заявил Песков.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв, это мы с сожалением констатируем, в работе Нормандского формата», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подтвердил, что переговоры в Нормандском формате пройдут в Париже.

Напомним, ранее о том, что переговоры в Нормандском формате состоятся 9 декабря в Париже сообщила администрация президента Франции.