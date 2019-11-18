Кремль ведет себя как «гопник»: Политолог прокомментировал возврат Россией захваченных украинских кораблей

Россия именно сейчас возвращает захваченные ею год назад в Керченском проливе украинские корабли под встречу в Нормандском формате. При этом, согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая, должна была вернуть их раньше. Такое мнение в комментариях «Донецким новостям» высказал глава правления Центра стратегических исследований (ЦСИ) Павел Жовниренко.

«У [президента Украины Владимира] Зеленского есть проблемы внутри страны. Многие выступают против Нормандского формата вообще – и встречи, намеченной на декабрь, в частности», – отмечает эксперт.

По его мнению, Россия пытается внести хаос в международные отношения, «похоронить систему международного права». «И действует настолько активно, насколько пассивно реагирует на ее действия международное сообщество. Решение Международного трибунала по поводу возврата (без всяких условий) 24-х захваченных украинских моряков она игнорировала более трех месяцев. А вернула пленников лишь в рамках обмена. Решение по кораблям игнорировала почти полгода. Кремль ведет себя с международным сообществом, как гопник с окружающими: а я вот сделаю эту наглость – и что мне за это будет? И пока не будет "ответки" – Россия будет продолжать», – уверен Жовниренко.

Жовниренко считает, что возвращением кораблей именно сейчас президент РФ Владимир Путин делает жест, который как бы должен подчеркнуть его «миролюбие». И не случайно все происходит в преддверии встречи в Нормандском формате. «Возвращение кораблей – это, конечно, подготовка "почвы" для встречи глав Украины, России, Германии и Франции, которая, предположительно, состоится 9 декабря в Париже. Встречи, которая, по сути, будет встречей Зеленского с "русской тройкой". Президент Франции Макрон стал в последнее время абсолютно пропутинским. Канцлер Германии Меркель уходит со своего поста – и просто устала от всего», – считает глава ЦСИ.

Жовниренко предостерегает, что при таком «раскладе» встреча может завершиться тем, что российско-украинскую войну признают внутриукраинским конфликтом. «И вопрос примирения, компенсации, восстановления ляжет исключительно на плечи Украины. Уверен: если бы сегодня Зеленский заявил, что Украина отказывается от заведомо проигрышной для нас встречи в Нормандском формате, Россия бы не возвращала корабли. В данный же момент Кремль действует с Киевом по принципу известной поговорки: коготок увяз – и птичке конец. Что в нашем случае означает: возвращение неподконтрольной части Донбасса на российских условиях (особый статус и выборы – без вывода вооруженных формирований и передачи Украине контроля над попранной границей) и превращение его в гирю на ногах нашей страны. Гирю, с которой невозможны интеграции в ЕС и НАТО. При этом на нас еще и "повесят" восстановление разрушенного агрессором региона. А вопрос Крыма останется в стороне», – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуть украинской стороне захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».