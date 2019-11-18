В ДТП на Луганщине пострадали три человека (Фото)

Сегодня утром, 18 ноября, на Луганщине произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«ДТП с пострадавшими произошло утром на улице Богдана Лещины, у моста через реку Боровая, в направлении Рубежного», – сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Мазды», двигаясь в сторону Северодонецка, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседесом».

Фото: пресс-служба патрульной полиции Луганской области

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир легковушки, а также пассажирка "Мерседеса"», – отметили в полиции.

Патрульными оказали домедицинскую помощь пострадавшим, вызвали медиков и спасателей.