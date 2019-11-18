На Донетчине на территории шахты ликвидировали копанку (Фото)

На Донетчине пресечена незаконная добыча угля, которая велась без разрешительных документов на территории закрытой шахты в г. Горняк. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в 2019 году группа лиц организовала нелегальную добычу и реализацию каменного угля.

«По предварительным подсчетам, объем незаконно добытого угля составляет около 2 тыс. тонн. Добыча угля осуществлялась с применением специализированной техники и механизмов, а также с использованием труда лиц, трудовые соглашения с которыми не заключены, при отсутствии разрешений на осуществление работ с повышенной опасностью. В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные и подотчетные организаторам преступной схемы предприятия», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр);

ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

«В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, и объемы незаконно добытого угля», – сообщили в прокуратуре.